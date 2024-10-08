3 Ekim günü fethi kabir kararıyla açılan Cem Garipoğlu'nun mezarından çıkarılan kemiklerinin Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlem tamamlandı. Birçok kişi mezardaki kişinin Cem Garipoğlu olup olmadığını merak ediyordu. Adli Tıp sonucu araştırılıyor. Yapılan açıklamada, mezardaki kemikler Cem Garipoğlu'na ait çıktı. Peki, Mezardaki kemikler Cem Garipoğlu'na mı ait? Adli Tıp Raporu çıktı mı?

MEZARDAKİ KEMİKLER CEM GARİPOĞLU'NA MI AİT?

Cem Garipoğlu'nun mezarından alınan örneklerin ailenin DNA'sı ile uyuştuğu öğrenildi. Yapılan işlemlerin sonucunda mezardan çıkarılan örneklerin, Baba Mehmet Nida ve Anne Tülay Makbule'nin müşterek çocuğu Cem Garipoglu'na ait olup yine bu kişinin 2014 yılında otopsi işlemi yapılarak intihar ettiği belirlenen şahısla birebir aynı DNA profiline sahip olduğu tespit edilmiştir." ifadeleri yer aldı.