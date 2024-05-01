Metro ne zaman açılıyor? 1 Mayıs otobüs, Marmaray, vapur ve tramvay ücretsiz mi?
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla toplu taşıma hizmetlerinin ücretsiz olup olmadığı ve metro hizmetlerinin ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. İstanbul Valiliği, bu konuda alınan tedbir kararlarını duyurdu. 1 Mayıs'ta otobüs, Marmaray, vapur ve tramvay hizmetlerinin ücretsiz olup olmadığı ve metro hizmetlerinin ne zaman başlayacağı hakkında bilgi arayışı devam ediyor. Metro ne zaman açılıyor? 1 Mayıs otobüs, Marmaray, vapur ve tramvay ücretsiz mi?
1 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi ve metro ne zaman açılıyor merak ediliyor. İstanbul Valiliği 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla ulaşımla ilgili tedbir kararları aldı. Peki, Metro ne zaman açılıyor? 1 Mayıs otobüs, Marmaray, vapur ve tramvay ücretsiz mi?
METRO NE ZAMAN AÇILIYOR?
1 Mayıs 2024 Çarşamba günü saat 05.30'dan itibaren;
1- M2 Yenikapı – Seyrantepe - Hacıosman metro hattının Vezneciler, Haliç, Taksim Meydan, Şişhane, Osmanbey, Mecidiyeköy, Gayrettepe Zincirlikuyu metro (tüm giriş ve çıkış noktaları dahil) duraklarının sefere kapatılması,
2- Kabataş-Taksim Meydan Füniküler hattının seferlerinin durdurulması,
3- İstiklal Caddesi üzerinde Nostalji Tramvay seferlerinin durdurulması,
4- Tünel Meydan - Karaköy arası Füniküler hattı seferlerinin durdurulması,
5- Taksim, Tarlabaşı, Ömer Hayyam ve Tepebaşı İETT Otobüs duraklarının (Şişli istikameti ve Fatih istikameti olmak üzere çift taraflı) sefere kapatılması,
6- M11 Gayrettepe - İstanbul Havalimanı Metro hattının Gayrettepe metro durağının sefere kapatılması,
7- M7 İstoç - Yıldız metro hattının Kağıthane - Yıldız arası tüm metro (tüm giriş ve çıkış noktaları dahil) duraklarının sefere kapatılması,
8- Bağcılar - Kabataş arasında çalışan tramvay hattında Topkapı istasyonunun son durak olarak tespit edilmesi, Topkapı - Kabataş arasında yolcu taşınmaması,
9- T5 Eminönü - Alibeyköy tramvay hattının Cibali istasyonu son durak olarak tespit edilmesi, Cibali - Eminönü arasında yolcu taşınmaması,
10- T6 Tramvay hattının Yenikapı istasyonunun son durak olarak tespit edilmesi, Yenikapı - Kazlıçeşme arasında yolcu taşınmaması,
11- Çağlayan, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu Metrobüs duraklarının çift taraflı olarak sefere kapatılması.