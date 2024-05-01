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Metro ne zaman açılıyor? 1 Mayıs otobüs, Marmaray, vapur ve tramvay ücretsiz mi?

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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla toplu taşıma hizmetlerinin ücretsiz olup olmadığı ve metro hizmetlerinin ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. İstanbul Valiliği, bu konuda alınan tedbir kararlarını duyurdu. 1 Mayıs'ta otobüs, Marmaray, vapur ve tramvay hizmetlerinin ücretsiz olup olmadığı ve metro hizmetlerinin ne zaman başlayacağı hakkında bilgi arayışı devam ediyor. Metro ne zaman açılıyor? 1 Mayıs otobüs, Marmaray, vapur ve tramvay ücretsiz mi?

1 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi ve metro ne zaman açılıyor merak ediliyor. İstanbul Valiliği 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla ulaşımla ilgili tedbir kararları aldı. Peki, Metro ne zaman açılıyor? 1 Mayıs otobüs, Marmaray, vapur ve tramvay ücretsiz mi?

METRO NE ZAMAN AÇILIYOR?

1 Mayıs 2024 Çarşamba günü saat 05.30'dan itibaren;

1- M2 Yenikapı – Seyrantepe - Hacıosman metro hattının Vezneciler, Haliç, Taksim Meydan, Şişhane, Osmanbey, Mecidiyeköy, Gayrettepe Zincirlikuyu metro (tüm giriş ve çıkış noktaları dahil) duraklarının sefere kapatılması,

2- Kabataş-Taksim Meydan Füniküler hattının seferlerinin durdurulması,

3- İstiklal Caddesi üzerinde Nostalji Tramvay seferlerinin durdurulması,

4- Tünel Meydan - Karaköy arası Füniküler hattı seferlerinin durdurulması,

5- Taksim, Tarlabaşı, Ömer Hayyam ve Tepebaşı İETT Otobüs duraklarının (Şişli istikameti ve Fatih istikameti olmak üzere çift taraflı) sefere kapatılması,

6- M11 Gayrettepe - İstanbul Havalimanı Metro hattının Gayrettepe metro durağının sefere kapatılması,

7- M7 İstoç - Yıldız metro hattının Kağıthane - Yıldız arası tüm metro (tüm giriş ve çıkış noktaları dahil) duraklarının sefere kapatılması,

8- Bağcılar - Kabataş arasında çalışan tramvay hattında Topkapı istasyonunun son durak olarak tespit edilmesi, Topkapı - Kabataş arasında yolcu taşınmaması,

9- T5 Eminönü - Alibeyköy tramvay hattının Cibali istasyonu son durak olarak tespit edilmesi, Cibali - Eminönü arasında yolcu taşınmaması,

10- T6 Tramvay hattının Yenikapı istasyonunun son durak olarak tespit edilmesi, Yenikapı - Kazlıçeşme arasında yolcu taşınmaması,

11- Çağlayan, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu Metrobüs duraklarının çift taraflı olarak sefere kapatılması.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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