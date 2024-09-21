Metin Arolat kimdir, kaç yaşında öldü? Metin Arolat neden hayatını kaybetti?

Metin Arolat kimdir, kaç yaşında öldü? İstanbul Kozyatağı'nda bir otelde sahne alan Ünlü şarkıcı Metin Arolat, şarkı söylerken bir anda fenalaşarak yere yığıldı. Ünlü şarkıcı Metin Arolat neden hayatını kaybetti? Metin Arolat kimdir, kaç yaşında öldü? Detaylar haberimizdedir...

METİN AROLAT NEDEN ÖLDÜ?

İstanbul Kozyatağı'nda bir otelde sahne alan Ünlü şarkıcı Metin Arolat, şarkı söylerken bir anda fenalaşarak yere yığıldı. Kalp masajı yapılan şarkıcıya, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Haberi alır almaz hastaneye koşan Demet Sağıroğlu, duygusal anlar yaşadı.

METİN AROLAT KİMDİR?

Mehmet Metin Arolat, 28 Mayıs 1972 yılında İzmir'de doğdu. Türk şarkıcı. Annesi Çerkes, babası İstanbulludur. Dedesi ise 23 Temmuz 1897 doğumlu ünlü Türk şairi Ali Mümtaz Arolat'tır. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden mezun oldu. Mezuniyetinin ardından yönetmen olmak ve müzik yapmak amacıyla İstanbul'a taşındı.

İstanbul'da ilk olarak Osman Üstündağ'ın reklam ajansında yönetmen yardımcısı olarak iş hayatına başladı. Çalıştığı bir kısa film Cannes Film Festivali'nde Altın Aslan ödülünü aldı. Bir süreliğine Amerika'ya gidip Chicago'da Illinois Üniversitesinde reklamcılık eğitimi aldı.

Albümleri

Ayrılık Olmaz - 1995

Yine Bir Başıma - 1998

Kabul Et - 2005

Lütfen Yaz Gelsin (Single) - 2010

Çok Daha Ötesi - 2010

Karavan - 2014

METİN AROLAT KAÇ YAŞINDA ÖLDÜ?

52 yaşındaki şarkıcı Metin Arolat, İstanbul'da sahne alırken fenalaşarak hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.