Haberler

Metin Anter kimdir? Metin Anter kaç yaşında, mesleği ne?

Metin Anter kimdir? Metin Anter kaç yaşında, mesleği ne?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sanat dünyasına dair açıklamalarla sık sık gündeme gelen Metin Anter, son dönemde magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. Vatandaşların ilgi odağı olan ünlü ismin yaşamı ve biyografisi merak ediliyor.

Magazin basınında sık sık haber olan, sosyal medya çıkışlarıyla adından söz ettiren Metin Anter, araştırılan isimler arasında yer alıyor. Peki Metin Anter kimdir, hayatı ve kariyeri hakkında bilinmesi gerekenler neler? İşte detaylar…

METİN ANTER KİMDİR?

Türk film yapımcısı olan Metin Anter, Chantier Films'in kurucusu ve sahibidir. Film yapım ve dağıtım alanında faaliyet gösteren Chantier Films'in yanı sıra, Fol Yazılım şirketinin de kurucu ortakları arasında yer almaktadır.

EĞİTİM HAYATI

1992-1996 yılları arasında Pensilvanya Üniversitesi'nde öğrenim gören Anter, bu dönemde uluslararası alanda güçlü bir akademik altyapı kazandı.

KARİYER BAŞLANGICI

İş hayatına Trimark'da Uluslararası Satış ve Dağıtım Direktörü olarak adım atan Anter, 1996-2000 yılları arasında dört yıl boyunca bu şirkette görev aldı.

CHANTIER FILMS'İN KURULUŞU

2001 yılında Chantier Films'i hayata geçiren Metin Anter, Türkiye'de dağıtımcı olarak ilk kez "Muson Düğünü" filmiyle dikkat çekti. Bu başlangıcın ardından, ülkemizde vizyona giren pek çok yabancı filmin dağıtımını üstlendi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
İşte futbol bu! 12 milyon nüfuslu ülke Brezilya'yı devirdi

İşte futbol bu! 12 milyon nüfuslu ülke Brezilya'yı devirdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altın alacaklar dikkat! Kuyumcular satışını yasakladı

Altın alacaklar dikkat! Kuyumcular satışını yasakladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.