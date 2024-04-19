METEOROLOJİ'DEN SARI KODLU UYARI! | Hangi illerde uyarı verildi? Sarı kodlu uyarı nedir?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden, Marmara ve Ege'de bu gece, Batı Akdeniz'de ise yarın için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu. Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, bu gece saatlerinden itibaren Marmara ile Kıyı ve Güney Ege'de, yarın Batı Akdeniz'de beklenen gök gürültülü sağanağın kuvvetli, yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

METEOROLOJİ'DEN SARI KODLU UYARI!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 45 il için sarı kod vererek kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Yağışların Marmara ve Ege'de bu gece saatlerinden itibaren etkili olması beklenirken AKOM'dan da İstanbul için yeni uyarı geldi.

HANGİ İLLERDE UYARI VERİLDİ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 45 il için sarı kodlu uyarı verdi. Sarı kodlu uyarı verilen iller şunlar; Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Edirne, Eskişehir, Isparta, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Uşak, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Bartın, Yalova, Karabük, Düzce.

İSTANBUL İÇİN UYARI VERİLDİ Mİ?

MGM'den yapılan açıklamada, "Bu gece saatlerinden itibaren; Marmara ile Kıyı ve Güney Ege'de beklenen gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli yer yer çok kuvvetli (30-70kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve kıyı kesimlerde oluşabilecek hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.