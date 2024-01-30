Metafizikçi Aynur Akgün'ün kim olduğu merak ediliyor. Arama motorlarında Aynur Akgün kimdir? Aynur Akgün nerelidir ve kaç yaşındadır? şeklinde araştırma yapılıyor. Peki, metafizik uzmanı Aynur Akgün kimdir? Aynur Akgün nereli? Aynur Akgün'ün seans ücretleri ne kadar? Detaylar haberimizde...

AYNUR AKGÜN KİMDİR?

Metafizikçi Aynur Akgün 1956 yılında doğmuştur. Aslen Malatya'lı olan Aynur Akgün, 2 yıllık Bilgisayar Programcılığı bölüünden mezun olmuştur. Metafizik alanına ilgi duyan Akgün, çalışmalarını metafizik alanında yapmıştır.

Aynur Akgün

Youtube'da videolar paylaşan Aynur Aygün'ün 16.200 abonesi bulunuyor. Birçok konu hakkında içerik paylaşan metafizik uzmanı son videosunda 'Görülmeyen Negatif Enerjiler' hakkında bilgi verdi.

AYNUR AKGÜN'ÜN SEANS ÜCRETLERİ NE KADAR?

Aynur Akgün'ün seans ücretleri hakkında net bir bilgi yoktur.