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Mesut Kösedağı kimdir? CHP İstanbul Kadıköy Belediye Başkan Adayı Mesut Kösedağı kaç yaşında, nereli?

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CHP İstanbul Kadıköy Belediye Başkan Adayı Mesut Kösedağı kaç yaşında, nereli? Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul Kadıköy Belediye Başkan Adayı olan Mesut Kösedağı hakkında merak edilenler. Kösedağı'nın yaşı ve nereli olduğu gibi bilgiler araştırılıyor.

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP İstanbul Kadıköy Belediye Başkan adayı ise Mesut Kösedağı oldu. Mesut Kösedağı kimdir? Mesut Kösedağı nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

MESUT KÖSEDAĞI KİMDİR?

Mesut Kösedağı, 1984 yılında İstanbul'da doğmuştur ve ilk, orta ve lise eğitimini İstanbul'da tamamlamıştır. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun olan Kösedağı, yüksek lisansını Marmara Üniversitesi Küresel Şehirler ve İstanbul Araştırmaları bölümünde yapmıştır. Askerlik hizmetini 2011 yılında kısa dönem olarak tamamlamıştır. Kariyerine reklam, satış ve organizasyon alanlarında uluslararası firmalarda çalışarak başlamış, daha sonra 2013 yılında gıda sektörüne girmiş ve bir şirketin ortağı olmuştur.

Siyasi kariyerine 2003 yılında CHP Kadıköy Gençlik Kolları yöneticisi olarak başlamıştır. Ardından 2004 yılında Kadıköy Gençlik Kolları başkanlığına seçilmiş ve 2005 yılında İstanbul il gençlik kolları yöneticiliği görevini üstlenmiştir. Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde CHP Grup Sözcüsü ve Kadıköy Belediye Meclis üyesi olarak da görev yapmıştır. Mesut Kösedağı, halen gıda alanında işletmecilik yapmaktadır.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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