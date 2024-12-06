Meryem Boz nerede, neden kadroda yok (Bahçelievler Belediyespor)?

Sezon başında Fenerbahçe'den Bahçelievler Belediyespor'a transfer olan Meryem Boz'la ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Peki, Meryem Boz nerede, neden kadroda yok?

MERYEM BOZ NEREDE, NEDEN KARODA YOK?

Voleybolmagazin'in haberine göre Vodafone Sultanlar Ligi takımlarından Bahçelievler Belediyespor'da takım kaptanı Meryem Boz'un kadro dışı bırakıldı.

Türkiye Voleybol Federasyonu'nun web sitesinde yer alan takım kadrolarında Meryem Boz'un ismi Bahçelievler Belediyespor'un takım kadrosunda yer almadı.

İddiaya göre; Meryem Boz ve Bahçelievler Belediyespor'un başantrenörü Kenan Uzun, Instagram üzerinden birbirlerini takip etmeyi bıraktı. Yaşanan bir tartışma sonrası Meryem Boz ve Begüm Hepkaptan'ın takımdan uzaklaştırıldığı öne sürüldü. Kenan Uzun yaptığı açıklamada Meryem Boz'u hiç takip etmediğini, sosyal medyaya çok bakmadığını ancak bazı arkadaşların Meryem Boz'un kendisini takipten çıkardığını gördüklerini aktardı.

Konuyla ilgili Sözcü'ya açıklama yapan Bahçelievler Belediyespor antrenörü Kenan Uzun, kadro dışı kararlarını doğrulayarak şu ifadeleri kullandı:

''2 oyuncunun kadro dışı kalması olayı doğru ancak tamamen performansla alakalı aldığımız bir karar. Meryem'in takıma ilk geldiği performansı ile son performansı arasında uçurum var. Bu analiz verilerimizle de örtüşen bir tespit zaten. Yönetime de bu raporları sunduk. Meryem Boz yıllarca voleybol oynamış Milli Takım'ın da değerli isimlerinden biri ve 37 yaşında bir sporcu. Mevcut antrenman tempomuzu kaldıramıyor artık. Zaman zaman yaşadığı sakatlıklar da artmaya başladı, fizyoterapist desteği ile tamamlamaya çalıştık ancak yeterli olmadı. Şimdi idmanlardaki yetersiz performansı diğer oyuncular için de bir motivasyon kaybı yaratıyordu. Sonuçta bu takımın ablası ve kendisinden genç isimlere negatif anlamda bir geri bildirimi oluyordu. Biz de kendisi ile ilgili yol ayrımı kararı aldık''