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Merve Veziroğlu'nun eşi tutuklandı mı? Merve Veziroğlu davasında son durum ne?

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Üsküdar'da YouTuber olan eşi Merve Veziroğlu'nu 58 yerinden bıçaklayan Yunus Yıldırım hakim karşısına çıktı. Yıldırım ifadesinde Veziroğlu'nu suçlayarak "Sinirden elime bıçağı aldım, elimden tuttu, ilk o beni kesti. Boğazımı sıktı o an bıçak elindeydi. Şimdi takipçi kazanmak için medyaya çıkıyor. Kürtaj yaptırmıştı çocuğun benden olmadığını söyledi" dedi. Peki, Merve Veziroğlu'nun eşi tutuklandı mı? Merve Veziroğlu davasında son durum ne?

MERVE VEZİROĞLU'NUN EŞİ TUTUKLANDI MI?

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Yunus Yıldırım'ın 'eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 34 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep edildi. Davanın ilk celsesi görüldü. Anadolu 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Yunus Yıldırım, müşteki Merve Veziroğlu ve taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, kullanılan aletin niteliği itibariyle öldürmeye elverişli olması, darbe sayısı, darbe yerleri, meydana gelen yaralanmanın niteliği de göz önüne alındığında, sanığın öldürme kastıyla hareket ettiği, sanık Yunus Yıldırım'ın 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 2 yıldan 10 yıla kadar, 'Eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan ise 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

Sanık Yunus Yıldırım'ın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, sanığın esasa ilişkin savunma yapması için ek süre vererek duruşmayı erteledi.

Emir Ceran
Emir Ceran
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