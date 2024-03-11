Mert Kaya kimdir? Memleket Partisi Ankara Nallıhan Belediye Başkan Adayı Mert Kaya kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. Memleket Partisi Ankara Nallıhan Belediye Başkan adayı ise Mert Kaya oldu. Mert Kaya kimdir? Mert Kaya nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

MERT KAYA KİMDİR?

Sivil havacılık uzmanı olduğu bilinen Mert Kaya, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Memleket Partisi'nin Ankara Nallıhan Belediye Başkan adayıdır.