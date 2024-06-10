MERT DEMİR AMELİYAT MI OLDU? Mert Demir neden ameliyat oldu, son durumu ne?

Bir süredir Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan şarkıcı Mert Demir, nefes problemi yaşadığı için ameliyat oldu. Hastaneye giden Serenay Sarıkaya ise sevgilisiyle bizzat ilgilenerek başından ayrılmadı. MERT DEMİR AMELİYAT MI OLDU? Mert Demir neden ameliyat oldu, son durumu ne? İşte ayrıntılar...

MERT DEMİR AMELİYAT MI OLDU?

Son zamanlarda şarkılarıyla sık sık adından söz ettiren Mert Demir, bir süredir güzel oyuncu Serenay Sarıkaya ile aşk yaşıyor. Solunum sıkıntısı yaşayan Demir bugün burun ameliyatı olurken Serenay Sarıkaya da soluğu hastanede aldı.

BURUN EĞRİLİĞİ DÜZELTİLDİ

Yağmur Çevik'in haberine göre, Serenay Sarıkaya'nın sevgilisi Mert Demir bu sabah Fulya'daki özel bir hastanede burun ameliyatı oldu ve deviasyon (burun eğriliği) sorunu giderildi. Sevgilisinin baş ucundan ayrılmayan Sarıkaya, Mert Demir'i bir an olsun yalnız bırakmadı. Ameliyat olmadan önce açıklama yapan ünlü şarkıcı, nefes problemleri yaşadığını, estetik istemediğini ve nefes probleminin şarkı söylemesini zorlaştırdığını belirtti.