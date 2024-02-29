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Mert Ayaydın kimdir? Mert Ayaydın kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Mert Ayaydın – Hadise arasında kaç yaş var?

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Türkiye'nin iş dünyasında adını sıkça duyduğumuz İpekyol'un Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Ayaydın'ın oğlu Mert Ayaydın, son dönemlerde gündemi meşgul eden bir isim haline geldi. Peki, Mert Ayaydın kimdir? Mert Ayaydın kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Ünlü şarkıcı Hadise gönlünü iş insanı Mert Ayaydın'a kaptırdı. Aralarındaki yaş farkıyla dikkat çeken ikili bir mekanda sarmaş dolaş dans ederken kameralara yakalandı. Mert Ayaydın kimdir? Mert Ayaydın kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

MERT AYAYDIN KİMDİR?

Mert Ayaydın, İpekyol Yönetim Kurulu Başkanı ve Ayaydın şirketlerinin sahibi Yalçın Ayaydın'la eşi Tunay Ayaydın'ın oğlu. Üniversite eğitimini Londra'da tamamlayarak 2017 yılında mezun olan Mert Ayaydın 28 yaşında.

Üniversite eğitimini Londra'da Regent's Üniversitesi'nde tamamlayan Mert Ayaydın, yüksek lisansını daWestminster Üniversitesi'nde işletme üzerine yapmıştır.

Mert Ayaydın şu anda 'Strateji Yöneticisi' olarak İpekyol Grup'ta çalışmaktadır

Hadise'yle aralarında 10 yaş var.

Kaynak: Haberler.com Haber Merkezi / Gündem

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