Merkür retrosu ne zaman bitiyor? Merkür retrosu etkileri neler?

Merkür retrosu, astrolojik bir bakış açısıyla değerlendirilen bir dönemdir, ancak bu etkiler kişiden kişiye değişebilir. Bu nedenle, bu dönemi sadece bir rehber olarak görmek ve hayatınızı yönlendirmek için daha geniş bir perspektif kullanmak önemlidir.

MERKÜR RETROSU NEDİR?

Merkür retrosu, gökyüzünde Merkür gezegeninin geri hareket ettiği bir dönemi ifade eder. Bu retro hareket, Merkür'ün dünya ile göreceli konumundan kaynaklanır ve yaklaşık üç hafta sürer. Merkür retrosu sırasında genellikle iletişim, seyahat ve teknolojik konularda sorunlar yaşanabilir.

MERKÜR RETROSU NE ZAMAN BİTİYOR?

2023 yılında Merkür retrosu şu tarihlerde gerçekleşiyor:

14 Şubat - 7 Mart

10 Temmuz - 2 Ağustos

3 - 25 Kasım

Bu dönemlerde, özellikle iletişim araçlarının ve elektronik cihazların kullanımında dikkatli olmak önemlidir.

MERKÜR RETROSU ETKİLERİ

Merkür retrosunun etkileri herkes üzerinde farklı olabilir, ancak genel olarak şu konularda dikkat çeker:

İletişim Sorunları: Anlaşmazlıklar, yanlış anlamalar ve iletişim kopuklukları bu dönemde artabilir.

Teknolojik Sorunlar: Bilgisayar sorunları, iletişim araçlarının hataları ve diğer teknolojik aksaklıklar sıkça yaşanabilir.

Gecikmeler ve İptaller: Seyahat planları, randevular veya toplantılar gibi programlı etkinliklerde gecikmeler veya iptaller yaşanabilir.

Ani Kararlar ve İleri Gitmeme Eğilimi: Merkür retrosu, yeni başlangıçlardan ziyade geçmişteki konuların tekrar ele alınması için daha uygun bir dönemdir. Bu nedenle, yeni başlangıçlar yapmak yerine mevcut durumları gözden geçirmek ve revize etmek daha iyidir.

Astrolojik Belirtilere Duyarlılık: Merkür retrosu sırasında bazı burçlar, özellikle Merkür'ün yönettiği İkizler ve Başak burçları, etkileri daha yoğun bir şekilde hissedebilir.

MERKÜR RETROSUNU NASIL ATLATABİLİRSİNİZ?

Bu dönemi olumlu ve sağlıklı bir şekilde atlatabilmek için şu önerilere dikkat edebilirsiniz: