Merkür retrosu ne zaman bitiyor 2023-24?

Her yıl belirli zaman dilimlerinde Merkür retrosu gerçekleşiyor ve bu dönemler özellikle bazı burçlar üzerinde olumlu-olumsuz etkilere neden olabiliyor. Merkür düşünce, iletişim ve akıl gezegenidir. Bilgiyi işleyen, sözlü olarak iletişim kuran ve çevremizde olup bitene bir anlam ifade eden bir geçiştir. Peki, Merkür retrosu ne zaman bitiyor? Merkür Retrosu ne zaman bitecek?

MERKÜR RETROSU NE ZAMAN BİTİYOR?

Merkür, iletişim ve zihinsel faaliyetleri temsil eder. Retrosu sırasında, iletişimde karışıklıklar, yanlış anlamalar ve iletişim araçlarıyla ilgili sorunlar ortaya çıkabilir. Elektronik ekipmanlarda, bilgisayar sistemlerinde veya iletişim araçlarında sorunlar meydana gelebilir.

Karar verme süreçleri, planlar veya anlaşmalar üzerindeki etkiler nedeniyle hata yapma eğilimi artabilir. Seyahatle ilgili sorunlar, gecikmeler veya rezervasyon hataları gibi durumlar ortaya çıkabilir.

Merkür Retrosu, yeni projeler başlatmak veya önemli kararlar almak için en uygun zaman değildir. İletişim sorunları ve yanlış anlamalar nedeniyle bu dönemde yapılan başlangıçlar daha fazla sorunla karşılaşabilir.

Anlaşma yapma veya sözleşme imzalama gibi büyük kararlar almak da risklidir, çünkü detaylar gözden kaçabilir veya yanlış anlaşılabilir. Merkür Retrosu sırasında, teknolojiyle ilgili büyük yatırımlar yapmak veya önemli güncellemeler yapmak önerilmez.

Merkür Retrosu, genellikle İkizler ve Başak burçlarını daha belirgin bir şekilde etkiler, ancak diğer burçlardaki insanlar da bu etkileri hissedebilir. Astrolojide genel olarak, doğum haritanızdaki diğer faktörler de etkileşimde bulunabilir, bu nedenle herkesin deneyimi farklı olabilir.

12 Aralık 2023 Salı günü başlayan Merkür retrosu 3 Ocak 2024 Çarşamba günü sona erecek.