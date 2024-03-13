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Menderes Dal kimdir? CHP Antalya Döşemealtı Belediye Başkan Adayı Menderes Dal kaç yaşında, nereli?

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Menderes Dal kimdir? CHP Antalya Döşemealtı Belediye Başkan Adayı Menderes Dal kaç yaşında, nereli? Cumhuriyet Halk Partisi'nin Antalya Döşemealtı Belediye Başkan adayı olan Menderes Dal hakkında merak edilenler. Dal'ın yaşını ve nereli olduğunu içeren detaylar.

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP Antalya Döşemealtı Belediye Başkan adayı ise Menderes Dal. Menderes Dal kimdir? Menderes Dal nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

MENDERES DAL KİMDİR?

Menderes Dal, 2 Nisan 1969 yılında Antalya'nın Döşemealtı ilçesine bağlı Yeniköy'de doğmuştur. İlk ve ortaokul eğitimini Yeniköy İlkokulu ve Ortaokulu'nda tamamlamıştır. Lise eğitimini ise Antalya Çağlayan Lisesi'nde almıştır. Üniversite eğitimini Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde tamamlayarak 1991 yılında mezun olmuştur. Askerlik görevini tamamladıktan sonra 1993 yılında ilk eczanesini açmıştır. Menderes Dal, evli ve iki çocuk babasıdır. Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) olan Menderes Dal, 1994-1999 yılları arasında Döşemealtı Belediye Meclis Üyeliği yaptı. Bu dönemde aynı zamanda CHP'de 2 dönem görev yaptı. İlk dönemde İlçe Eğitim Sekreterliği, ikinci dönemde ise Merkez İlçe Sekreterliği görevlerinde bulundu. 2004 yerel seçimlerinde Döşemealtı Belediye Başkan Adayı oldu. 2005-2007 yılları arasında CHP Antalya İl Sekreterliği yaptı.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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