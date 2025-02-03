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Melisa Sözen neden ifade verdi? Melisa Sözen gözaltına alındı mı?

Melisa Sözen neden ifade verdi? Melisa Sözen gözaltına alındı mı?
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Oyuncu Melisa Sözen, 2016'da oynadığı bir dizide terör örgütü YPG/PYD üniforması giyerek rol almasına ilişkin 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan ifade verdi. Sözen hakkında herhangi bir gözaltı işleminin olmadığı öğrenildi. Melisa Sözen neden ifade verdi? Melisa Sözen gözaltına alındı mı?

Oyuncu Melisa Sözen, 2016'da oynadığı bir dizide terör örgütü YPG/PYD üniforması giyerek rol almasına ilişkin 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan ifade verdi. Sözen hakkında herhangi bir gözaltı işleminin olmadığı öğrenildi. Melisa Sözen neden ifade verdi? Melisa Sözen gözaltına alındı mı?

MELİSA SÖZEN GÖZALTINA ALINDI MI?

Oyuncu Melisa Sözen, 2016'da oynadığı bir dizide terör örgütü YPG/PYD üniforması giyerek rol almasına ilişkin 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan ifade verdi. Sözen hakkında herhangi bir gözaltı işleminin olmadığı öğrenildi.

İFADE VERDİ

Sözen, YPG/PYD'ye ait kıyafetleri giyerek rol almasına ilişkin 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan ifade verdi.

GÖZALTINA ALINDI İDDİASI YALANLANDI

Melisa Sözen'in havalimanında ülkeye giriş yaptığı esnada gözaltına alındığı iddia edilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yaptığı açıklamada iddiaları reddederek Sözen'in gözaltına alınmadığını sadece "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan şüpheli sıfatıyla ifadesine başvurulduğunu belirtti.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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YPG/PYD'li teröristi canlandıran oyuncu Melisa Sözen ifade verdi

Ünlü isim, terör örgütü propagandası suçundan ifade verdi
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