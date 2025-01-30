Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı'nın bebeği doğdu mu?

Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı'nın bebeği doğdu mu? Oyuncu Melisa Aslı Pamuk ve milli futbolcu Yusuf Yazıcı, 29 Ocak 2025 tarihinde bebeklerini kucaklarına aldı. Birçok kişi, ünlü çiftin bebeklerini kucaklarına alıp almadığını merak ediyordu. Sevilen çift sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımda, bebeklerini kucaklarına aldığını duyurdu.

MELİSA ASLI PAMUK VE YUSUF YAZICI'NIN BEBEĞİ DOĞDU MU?

Oyuncu Melisa Aslı Pamuk ve milli futbolcu Yusuf Yazıcı, 29 Ocak 2025 tarihinde bebeklerini kucaklarına aldı. Doğum, Yusuf Yazıcı'nın doğum gününde gerçekleşti.

Çift, geçtiğimiz Mayıs ayında evlenmiş ve bir erkek bebek beklediklerini duyurmuştu. Doğum öncesinde, Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı, hamilelik sürecine dair fotoğraflarını takipçileriyle paylaşmıştı.