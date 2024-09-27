Meksika'da idam var mı? Latin Amerika'daki birçok ülke gibi Meksika da cezai sisteminde zaman içinde önemli değişiklikler yapmıştır. İdam cezası, bu değişikliklerin en dikkat çeken yönlerinden biri olmuştur. Peki, Meksika'da idam cezası var mı? İşte yanıtı...

MEKSİKA'DA İDAM VAR MI?

Meksika, tarihi boyunca çeşitli hukuk sistemleri ve cezalandırma yöntemleri kullanmış bir ülkedir. Bir dönem ülkede idam cezası uygulanmış olsa da, bu cezanın geleceği yıllar içerisinde değişiklik göstermiştir. Meksika'da idam cezası uygulaması, hem yerel hem de uluslararası toplumda önemli bir konu olmuştur.

Meksika'da idam cezası, 20. yüzyılın ortalarına kadar varlığını sürdürmüştür. Özellikle ağır suçlar ve savaş dönemlerinde vatana ihanet gibi suçlar için bu ceza uygulanmaktaydı. Ancak, Meksika 2005 yılında Anayasa değişikliği yaparak idam cezasını tamamen kaldırdı. Bu tarihten itibaren Meksika, idam cezasını yürürlükten kaldıran ülkeler arasında yer aldı.

Bu karar, Meksika'nın uluslararası insan hakları normlarına uyum sağlama çabalarının bir parçası olarak görülmektedir. Latin Amerika'da birçok ülke, Meksika gibi idam cezasını kaldırmış ve insan hakları odaklı bir hukuk sistemi benimsemiştir. Meksika'da artık en ağır suçlar için bile müebbet hapis cezası uygulanmaktadır.

Ancak, Meksika'nın idam cezasını kaldırmış olması, ülkede suç oranlarının yüksek olması nedeniyle tartışmaları bitirmemiştir. Ülkede yaşanan organize suçlar, uyuşturucu kartelleri ve şiddet olayları, idam cezasının yeniden gündeme gelmesi gerektiğini savunanlar tarafından sık sık dile getirilmektedir. Buna rağmen, hükümet idam cezasını geri getirmeyi düşünmemektedir.