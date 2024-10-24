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Mehtap Yılmaz kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Mehtap Yılmaz kaç yaşında, nereli? Mehtap Yılmaz biyografisi!

Mehtap Yılmaz kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Mehtap Yılmaz kaç yaşında, nereli? Mehtap Yılmaz biyografisi!
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Aramızda Kalmasın programının konuğu Mehtap Yılmaz oldu. Canlı yayına konuk olan Şarkıcı Mehtap Yılmaz kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Peki, Aramızda Kalmasın konuğu Mehtap Yılmaz kimdir? Mehtap Yılmaz kaç yaşında, nereli?

Mehtap Yılmaz, Aramızda Kalmasın programına konuk oldu. Canlı yayına çıkan Şarkıcı Mehtap Yılmaz kaç yaşında, kimdir ve nereli olduğu araştırılıyor. Aramızda Kalmasın konuğu Mehtap Yılmaz kimdir? Mehtap Yılmaz kaç yaşında, nereli? Mehtap Yılmaz biyografisi! Aramızda Kalmasın konuğu Mehtap Yılmaz kimdir? Mehtap Yılmaz kaç yaşında, nereli? Mehtap Yılmaz biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

MEHTAP YILMAZ KİMDİR?

Mehtap Yılmaz 19 Mart 1978'de Rize'de doğdu ancak çocukluğu Artvin'de geçti. Geçimsizlik yüzünden anne ve baba ayrılınca iki kardeş anneye, iki kardeş de babaya verildi. Baba yeniden evlenmeye karar verince de o iki kardeş de annelerinin yanına geldi. Mehtap'ın müzikle tanışması çok küçük yaşlara dayanıyor. Babası bağlama çalıp şarkı söylermiş. Mehtap Yılmaz'ın hayatı bir arkadaşıyla birlikte gittiği restoranda değişti. Gittikleri restoranda ısrarlara dayanamayıp şarkı söyledi, çok beğenilince restoranın sahibinden iş teklifi aldı. O sıralarda bir yandan liseyi dışarıdan bitirmeye çalışıp bir yandan da sekreterlik yapıyordu.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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