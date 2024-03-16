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Mehmet Yıldız kimdir? Yeniden Refah Partisi Hatay - Reyhanlı Belediye Başkan adayı Mehmet Yıldız kaç yaşında, nereli?

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Mehmet Yıldız kimdir? Yeniden Refah Partisi Hatay- Reyhanlı Belediye Başkan adayı Mehmet Yıldız kaç yaşında, nereli? Yeniden Refah Partisi'nin Hatay -Reyhanlı Belediye Başkan adayı olan Mehmet Yıldız hakkında bilgi edinme ihtiyacı doğmuştur. Mehmet Yıldız'nun kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu konuları merak konusu olmuştur.

Yeniden Refah Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Mehmet Yıldız kimdir? Yeniden Refah Partisi Hatay - Reyhanlı Belediye Başkan adayı Mehmet Yıldız kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!

MEHMET YILDIZ KİMDİR?

Mehmet Yıldız, Yeniden Refah Partisi Hatay - Reyhanlı Belediye Başkan adayıdır. Yeniden Refah Partisi Hatay - Reyhanlı Belediye Başkan adayı Mehmet Yıldız esnaftır ve ortaokul mezunudur.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

Emir Ceran
Emir Ceran
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