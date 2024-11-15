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Mehmet Uçum Erzurum şehit yakını sözleri ne, ne dedi (Abdullah Öcalan)?

Mehmet Uçum Erzurum şehit yakını sözleri ne, ne dedi (Abdullah Öcalan)?
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MHP lideri Bahçeli'nin çıkışıyla gündeme gelen PKK? lideri Öcalan'ın tecritinin kaldırılması gündemini Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum değerlendirdi. Peki, Mehmet Uçum Erzurum şehit yakını sözleri ne, ne dedi? Peki, Mehmet Uçum Erzurum şehit yakını sözleri ne, ne dedi?

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 'Öcalan TBMM'de konuşsun, terör bitsin' sözlerinin ardından bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilk kez görüştü. Görüşmenin ardından iki partiden de açıklama yapılmazken Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan açıklama geldi. Bahçeli'nin 'Öcalan' teklifine yeşil ışık yakan Uçum, 'Şehit aileleri de istiyor' dedi.Mehmet Uçum Erzurum şehit yakını sözleri ne, ne dedi (Abdullah Öcalan)?

MEHMET UÇUM ERZURUM ŞEHİT YAKINI SÖZLERİ NE?

Ekol TV'ye konuşan Uçum 'Kürt sorunu' hakkında yaptığı açıklamada, "Türkiye'de Kürtlerin kendilerine ait devleti, milleti, ülkesi olması, dillerini kullanmaları, siyasi propaganda, siyasi faaliyetleri yapmaları konusunda bir sorunları yok. Devlet kaynaklarından pay alma konusunda bir sorunları yok. Eğer birtakım sorunlar yaşanıyorsa o sorunları tarif etsinler ortaya koysunlar. Sadece Kürtlerin sorunu olmadığını ben kanıtlarım" dedi.

Uçum, "Kavramları bağlamına göre kullanırım. Atatürk, Türk milletini nasıl tarif eder? 'Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir' diye tarif eder. Bunun derin bir anlamı var. Konuyu siyaset teorisi açısından ele alırsanız siyaset teorisinin ana öznesi, kitle öznesi halktır. Temsili demokrasiyi halkın vekalet yoluyla devleti yönetmesi olarak tarif edersiniz. Demokrasi siyasal sistemin işleyiş ilkesidir. Oradaki özne halktır." diye konuştu.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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