Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Mehmet Tahtasız hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Mehmet Tahtasız'ın kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Mehmet Tahtasız kimdir? Mehmet Tahtasız kaç yaşında, nereli? Mehmet Tahtasız hayatı ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Mehmet Tahtasız hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Mehmet Tahtasız'ın hayatını araştırıyor. Peki, Mehmet Tahtasız kimdir? Mehmet Tahtasız kaç yaşında, nereli? Mehmet Tahtasız hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.

MEHMET TAHTASIZ KİMDİR?

Çorumluesnaf ve çiftçi bir ailenin çocuğu olarak 22.10.1970 tarihinde Çorum'da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini Çorum Merkez'de tamamladı. 1983 yılında ticarete başlamış ve halen devam etmektedir.

Siyasi yaşantısına 1999 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'ne üye olarak başladı. 2003 yılında Cumhuriyet Halk Partisi"nde Merkez İlçe ve İl Yöneticisi olarak devam etti. 2014 yılı yerel seçimlerinde Belediye Meclis üyesi olarak görev yaptı. 2018 yılı 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde Çorum 4. Sıra milletvekili adayı oldu. 23.02.2020 tarihinde 37. Olağan Çorum İl Kongresinde İl Başkanı olarak seçildi.

27 Şubat 2020 tarihinde İl Başkanı olarak görevine başladı. Evli ve üç kız çocuğu babasıdır..