Mehmet Şefin eline ne oldu? MasterChef Mehmet Şef parmakları kesik mi, hangi eli kesik? Mehmet Şef eli ne zaman, neden kesildi?

Sol elini sürekli cebine sokan Mehmet Yalçınkaya'nın başına ne geldiği yıllardır merak edilir. MasterChef jürisi Mehmet Şef'in mutfak kazası sonucu 3 parmağını kaybettiği iddia ediliyordu. Peki, Mehmet Şef eline ne oldu? Mehmet Şef parmakları kesik mi?

MEHMET ŞEF ELİNE NE OLDU?

Mehmet Yalçınkaya eli ile ilgili ilk kez konuşarak "Bu bir lanet değil bu bir kaza. Ben bugüne kadar bu konuya hiç değinmedim... Benim mesela 2 tane çocuğumun dövmeleri benim elim. Benzer hikâye aslında ben de 5 yaşında iki arkadaşımla oynarken 3 parmağımı kaybettim" dedi. Mehmet Şef yaşadığı olayın kıyma makinesi ve genelde anlatılan diğer olaylarla ilişkisi olmadığını belirtti.