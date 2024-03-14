Mehmet Şahin kimdir? Yeniden Refah Partisi Aydın - Köşk Belediye Başkan adayı Mehmet Şahin kaç yaşında, nereli?
Mehmet Şahin kimdir? Yeniden Refah Partisi Aydın- Köşk Belediye Başkan adayı Mehmet Şahin kaç yaşında, nereli? Yeniden Refah Partisi'nin Aydın -Köşk Belediye Başkan adayı olan Mehmet Şahin hakkında bilgi edinme ihtiyacı doğmuştur. Mehmet Şahin'nun kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu konuları merak konusu olmuştur.
Yeniden Refah Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Mehmet Şahin kimdir? Yeniden Refah Partisi Aydın - Köşk Belediye Başkan adayı Mehmet Şahin kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!
MEHMET ŞAHİN KİMDİR?
Mehmet Şahin, Yeniden Refah Partisi Aydın- Köşk Belediye Başkan adayıdır. Yeniden Refah Partisi Aydın - Köşk Belediye Başkan adayı Mehmet Şahin esnaftır ve ortaokul/lise mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.