Mehmet Murat Çalık kimdir? NOW Çalar Saat konuğu Mehmet Murat Çalık kaç yaşında, nereli? Mehmet Murat Çalık biyografisi!

Mehmet Murat Çalık NOW Tv Çalar Saat programına konuk oldu. Çalar saat konuğu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık kaç yaşında, kimdir ve nereli olduğu araştırılıyor. NOW Çalar Saat konuğu Mehmet Murat Çalık kimdir? Mehmet Murat Çalık kaç yaşında, nereli? Mehmet Murat Çalık biyografisi! NOW Çalar Saat konuğu Mehmet Murat Çalık kimdir? Mehmet Murat Çalık kaç yaşında, nereli? Mehmet Murat Çalık biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

MEHMET MURAT ÇALIK KİMDİR?

Mehmet Murat Çalık, 1972 yılında Maçka Trabzon'da doğdu. Türk siyasetçidir. Günümüzde İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinin belediye başkanıdır. Mehmet Murat Çalık, İstanbul'un ilk şehir plancısı belediye başkanı olarak bilinmektedir. Çalık, Trabzonlu bir baba ve Rizeli bir annenin üç çocuğundan biri olarak dünyaya geldi. İlk ve ortaokul eğitimini Maçka'da, lise eğitimini ise Trabzon Lisesi'nde tamamladı. 1997 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama bölümünden mezun oldu. 1998 yılında şehir planlama sektöründe faaliyet gösteren bir şirketin kurucu ortağı olan Çalık, 2008-2014 yılları arası Şehir Plancıları Odası'nda yöneticilik ve başkan yardımcılığı yaptı. 1999 yılından bu yana Beylikdüzü'ne katkıları bulunan Çalık, 2014- 2018 tarihlerinde Beylikdüzü Belediyesi'nde Teknik Koordinatörlük ve Başkan Yardımcılığı görevlerinde yer aldı. 2019 Yılında Cumhuriyet Halk Partisi'nden Beylikdüzü Belediyesi Başkan Adayı gösterildi. Çalık, seçimi en yakın rakibine yaklaşık 28.000 oy fark atarak kazandı. Mehmet Murat Çalık evli ve iki çocuk babasıdır.