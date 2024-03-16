Mehmet Güner kimdir? Yeniden Refah Partisi Eskişehir - Mihalgazi Belediye Başkan adayı Mehmet Güner kaç yaşında, nereli?
Mehmet Güner kimdir? Yeniden Refah Partisi Eskişehir- Mihalgazi Belediye Başkan adayı Mehmet Güner kaç yaşında, nereli? Yeniden Refah Partisi'nin Eskişehir -Mihalgazi Belediye Başkan adayı olan Mehmet Güner hakkında bilgi edinme ihtiyacı doğmuştur. Mehmet Güner'nun kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu konuları merak konusu olmuştur.
Yeniden Refah Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Mehmet Güner kimdir? Yeniden Refah Partisi Eskişehir - Mihalgazi Belediye Başkan adayı Mehmet Güner kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!
MEHMET GÜNER KİMDİR?
Mehmet Güner, Yeniden Refah Partisi Eskişehir - Mihalgazi Belediye Başkan adayıdır. Yeniden Refah Partisi Eskişehir - Mihalgazi Belediye Başkan adayı Mehmet Güner esnaftır ve ortaokul/lise mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.