Mehmet Dönmez kimdir? AK Parti Hatay- İskenderun Belediye Başkan adayı Mehmet Dönmez kaç yaşında, nereli?
Mehmet Dönmez kimdir? AK Parti Hatay- İskenderun Belediye Başkan adayı Mehmet Dönmez kaç yaşında, nereli? AK Parti'nin Hatay- İskenderun Belediye Başkan adayı olan Mehmet Dönmez merak ediliyor. Dönmez'in yaşamı, nereli olduğu ve siyasi kariyeri hakkındaki bilgiler araştırılıyor.
Ak Parti 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Hatay- İskenderun Belediye Başkan adayı Mehmet Dönmez oldu. Peki, Mehmet Dönmez kimdir? AK Parti Hatay- İskenderun Belediye Başkan adayı Mehmet Dönmez kaç yaşında, nereli?
MEHMET DÖNMEZ KİMDİR?
- İskenderun'da doğmuş olup yüksek öğrenimini Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde tamamlamıştır.
- Dönmezoğlu Grup bünyesinde yer alan, Dönmezoğlu İç ve Dış Ticaret Yatırım AŞ, Dönmezoğlu Madencilik AŞ, Dönmezoğlu Bilişim AŞ ve Dönmezoğlu Tekstil AŞ Yönetim Kurulu Başkanıdır.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.
31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?
2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.