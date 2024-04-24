Mehmet Ali Yılmaz olayı nedir, neden öldü? Mehmet Ali Yılmaz ölüm sebebi ne?

Mehmet Ali Yılmaz olayı nedir, neden öldü? Sorusu, araştırılıyor. bir dönem Trabzonspor Kulübü Başkanlığı da yapan Yılmaz, Beşiktaş'taki ikametinde henüz belirlenemeyen nedenle hayatını kaybetti. İlk incelemede, Yılmaz'ın ölümünde şüpheli bir durum tespit edilemediği öğrenildi. Peki, Mehmet Ali Yılmaz olayı nedir, neden öldü? Mehmet Ali Yılmaz ölüm sebebi ne?

MEHMET ALİ YILMAZ OLAYI NEDEN ÖLDÜ?

Eski Gençlik ve Spor Bakanı ve Trabzonspor Kulübünün eski başkanlarından Mehmet Ali Yılmaz evinde ölü bulundu. Yılmaz'ın ölümünde şüpheli bir durum tespit edilemediği öğrenildi. Konu hakkında yapılacak olan açıklamaların ardından haberimiz güncellenecektir. Eski Devlet Bakanı Mehmet Ali Yılmaz (78), evinde ölü bulundu.

MEHMET ALİ YILMAZ KİMDİR?

Mehmet Ali Yılmaz, 21 Ekim 1948 yılında Of'da doğdu ve - 24 Nisan 2024 yılında Beşiktaş, İstanbul'da vefat etti. Türk siyasetçi ve iş insanı. İstanbul Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat Fakültesini bitirdi. Antalya'da Zigana Tatil Köyü, Tek-Art Holding ve Yılmaz Yayınları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı, Trabzonspor Kulübü Başkanlığı, XIX. Dönem Trabzon Milletvekilliği ile Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığı yapmıştır. Evli ve beş çocuk babasıdır.

Bakanlığı döneminde Türkiye Futbol Federasyonuna özerklik getirdi. Futbolda havuz sistemini düzenleyen kişidir. Trabzonspor'a tesis kazandırdı. Medya alanında da yatırımları vardır. İnternet üzerinden yayın yapan "TVem" kanalı, Trabzon'da eskiden yayın yapan Zigana TV ve hâlâ yayın yapan Zigana FM, Karadeniz, Türk Sesi gibi medya kuruluşları kendisine aittir.