Kısa süreli ayrılığın ardından Genç sevgisi Gülseren Ceylan ile geçtiğimiz günlerde barışan Mehmet Ali Erbil, şimdi de gittiği bir lokantada çekilen videosu ile gündeme geldi. Lokantada oturan müşterilerden para toplayan Mehmet Ali Erbil izleyenler tarafından eleştirildi. Peki, Mehmet Ali Erbil turistlerden neden para topladı? Olay ne?

OLAY NE?

Bir dönem sunduğu televizyon programlarıyla adından Mehmet Ali Erbil, son yıllarda hem mücadele ettiği hastalığı hem de genç sevgilileriyle haberlere konu oluyor. Ünlü şovmen, son olarak yemek yemek için gittiği bir restoranda Arap turistlerden para topladığı görüntülerle adından söz ettirdi.

MEHMET ALİ ERBİL TURİSTLERDEN NEDEN PARA TOPLADI?

Bir restoranda eline aldığı şapka ile gezmeye başlayan Mehmet Ali Erbil, Arap turistlerin yanına dans ederek yaklaştı ve "Yallah yallah" diyerek şapkaya para atmalarını istedi. O anlarda Arap turistler şaşkın bakışlarla ne olduğunu anlamaya çalıştı. Arap turistlerden bir miktar para alan Mehmet Ali Erbil, daha sonra ise masadan ayrıldı. Restoranda yaşanan o ilginç anlardan geriye ise ünlü şovmenin yaptığı bu hareketler kaldı.