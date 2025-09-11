Mehmet Akif Ersoy, Habertürk'e el konulması sonrası sessizliğini bozdu

Habertürk ve Show TV'nin de bünyesinde bulunduğu Can Holding'e yönelik operasyonun ardından Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, sessizliğini bozdu. Ersoy, okullarda ve kanalda işleyişin aksamayacağını vurguladı.

121 ŞİRKETE EL KONULDU

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Can Holding'e ait 121 şirkete el konuldu. Holding yöneticilerine "suç örgütü kurmak", "kaçakçılık", "dolandırıcılık" ve "kara para aklama" suçlamaları yöneltildi.

ERSOY: ENDİŞEYE GEREK YOK

Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada TMSF yetkilileriyle toplantı gerçekleştirdiklerini belirtti. Ersoy, şu ifadeleri kullandı: "TMSF yetkilileri ile sabah saatlerinde yayın grubumuz ve Doğa Kolejleri ile ilgili yeni sürece ilişkin bir toplantı yaptık. Özellikle eğitim öğretim yılının başladığı dönemde velilerimizin hiçbir endişe duymaması adına bu notu paylaşmak isterim. Okullarımız ve medya grubumuzda çalışma arkadaşlarımızla yürüttüğümüz iş akışı aynı şekilde devam edecektir."