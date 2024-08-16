MECLİS TV CANLI İZLE! TBMM 16 Ağustos Cuma ne oldu? Meclis'te ne yaşandı?

TBMM'deki olağanüstü Can Atalay toplantısı gergin başladı. Verilen 2. aranın ardından yeniden başlayan oturumda Alpay Özalan'ın kürsüde konuşan Ahmet Şık'a müdahalede bulunmasıyla ortalık karıştı, yumruklar havada uçuştu. Birçok kişi TBMM canlı izleme linkini araştırıyor. Peki, bugün ne oldu? Meclis'te ne yaşandı?

MECLİS'TE NE OLDU?

9 Ağustos'ta CHP, DEM Parti, Saadet Partisi, TİP, DEVA, Demokrat Parti ve Emek Partisi'nden oluşan muhalefet partileri, Meclis'in AYM'nin Can Atalay kararıyla ilgili toplanması için TBMM Başkanlığı'na dilekçe sunmuş, yeterli sayıda milletvekilinin imzası ile yapılan çağrı üzerine olağanüstü toplantı kararı alınmıştı. Bugün toplanan ve Bekir Bozdağ tarafından yönetilen Genel Kurul gergin başladı.

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TBMM'DE GERGİNLİK

İkincinin aranın ardından oturumda gerginlik had safhaya çıktı. AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan'ın kürsüde konuşan Ahmet Şık'a müdahalede bulunmasıyla ortalık karıştı. Kürsüye koşan vekiller arasında yumruklar havada uçuştu. Oturuma 45 dakika ara verildi.