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Meclis'teki 'çatı gruba' Yeniden Refah Partisi de dahil oluyor

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Gelecek Partili Nedim Yamalı'nın istifanın ardından Meclis'teki çatı grubundan olan Saadet-Gelecek Grubu'na DEVA'nın ardından Yeniden Refah'ın da katılacağı iddia edildi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun 'geçmişe dönük' açıklamalarının ardından Ankara Milletvekili Nedim Yamalı'nın istifası Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) Saadet-Gelecek grubunun resmen sona ermesine neden oldu.

YENİ BİR ÇATI FORMÜLÜ İÇİN GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Yeni bir çatı formül için Saadet, Gelecek ve DEVA Partisi'nin bir çatı parti altında birleşmesi için görüşmeler yapıldığı ifade edildi.

YENİDEN REFAH PARTİSİ ÇATIYA DAHİL OLACAK MI?

Meclis'te 5 vekili bulunan Yeniden Refah Partisi'nin (YRP) de çatıya dahil olacağı iddia edilirken konuya ilişkin YRP Genel Başkan Yardımcısı Kılıç'tan açıklama geldi. Kılıç, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından genel merkezde düzenlediği basın toplantısında, önemli açıklamalarda bulundu. Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Kılıç, Saadet, Gelecek ve DEVA partileriyle ittifaka ilişkin soru üzerine, Meclis'te daha güçlü bir çatının oluşması yönünde bazı girişimlerinin olduğunu söyledi.

"PARTİLER ARASINDA GİDİŞ GELİŞLER OLDU"

Bu konuda henüz somut bir gelişme olmadığını ifade eden Kılıç, "Partiler arasında gidiş gelişler oldu, birbirini tanımaya yönelik ziyaretler yapıldı, ancak net, somut bir teklif kimseden kimseye ulaşmadı. Eğer Türkiye'nin önünde toplumun sesini duyurma, ihtiyaçlarını seslendirme, iktidarı daha üst perdeden uyarabilme yönünde yeni bir inisiyatif kapısı açılacak olursa Yeniden Refah Partisi gelen teklifler doğrultusunda değerlendirmesini yapar" diye konuştu.

Meclis'teki 'çatı gruba' Yeniden Refah Partisi de dahil oluyor
Kaynak: AA / Umut Halavart - Gündem
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