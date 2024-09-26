Mecidiyeköy - Okmeydanı neden trafik var, kaza mı oldu?
İstanbul'da haftanın Meciidyeköy D 100 yolu üzerinde yoğun trafiğe rastlandı. Kent genelinde trafik yoğunluğu artarken Mecidiyeköy - Okmeydanı neden trafik var, kaza mı oldu, merak edildi.
Avrupa Yakası'nda, D-100 kara yolu Okmeydanı istikametinde, Trafik yoğun seyrediyor. Mecidiyeköy - Okmeydanı neden trafik var, kaza mı oldu?
MECİDİYEKÖY - OKMEYDANI NEDEN TRAFİK VAR?
İBB Ulaşım Yönetim Merkezi konu ile ilgili açıklama yaptı.
İBB Ulaşım Yönetim Merkezi'nden yapılan açıklamada:
"D100 Darulaceze-Okmeydanı Yönü, sağ şerit trafik kazası (hasarlı) nedeni ile 1 şerit trafiğe kapalı. Kazaya müdahale ediliyor." denildi.