Mecidiyeköy - Okmeydanı neden trafik var, kaza mı oldu?

Avrupa Yakası'nda, D-100 kara yolu Okmeydanı istikametinde, Trafik yoğun seyrediyor. Mecidiyeköy - Okmeydanı neden trafik var, kaza mı oldu?

MECİDİYEKÖY - OKMEYDANI NEDEN TRAFİK VAR?

İBB Ulaşım Yönetim Merkezi konu ile ilgili açıklama yaptı.

İBB Ulaşım Yönetim Merkezi'nden yapılan açıklamada:

"D100 Darulaceze-Okmeydanı Yönü, sağ şerit trafik kazası (hasarlı) nedeni ile 1 şerit trafiğe kapalı. Kazaya müdahale ediliyor." denildi.