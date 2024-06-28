Üye Girişi
Haberler

MEB neden açılmıyor? MEB sonuc.meb.gov.tr sitesi çöktü mü?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MEB neden açılmıyor? MEB sonuc.meb.gov.tr sitesi çöktü mü? Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) sonuc.meb.gov.tr adlı internet sitesine erişimde sorun yaşanıyor. Kullanıcılar siteye giremiyor ve 'MEB neden açılmıyor?' sorusunu soruyor. MEB'in resmi internet sitesinin çökip çökmediği konusu merak ediliyor.

2024 LGS sonuçları, MEB tarafından sonuc.meb.gov.tr adresi üzerinden sorgulanabiliyor. Öğrenciler, LGS sonuçlarını öğrenmek için MEB sorgulama adresine giriyor fakat anlık yaşanan problemlerden dolayı siteye erişim sağlanamıyor. MEB neden açılmıyor? MEB sonuc.meb.gov.tr sitesi çöktü mü?

LGS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Merakla beklenen LGS sonuçları açıklandı. Hayalindeki lise için yarışan 1.2 milyon öğrenci ve ailesinin tercih telaşı da böylece başlamış oldu.

MEB neden açılmıyor? MEB sonuc.meb.gov.tr sitesi çöktü mü?

LGS SONUÇLARINI NASIL ÖĞRENEBİLİRİM?

LGS sonuçlarını öğrenmek için tıklayınız.

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

LGS kapsamında yapılacak ortaöğretim kurumları tercih süreci de bugün başladı, 17 Temmuz Çarşamba günü saat 17.00'ye kadar devam edecek. Yerleştirme sonuçları ise 22 Temmuz'da açıklanacak.
Kaynak: Haberler.com / Gündem

LGS Sonuçları LGS Tercih LGS Gündem Eğitim Teknoloji Haberler

FATF, Türkiye'yi gri listeden çıkardı! Artık yatırımların önü açık

FATF, Türkiye'yi gri listeden çıkardı! Artık yatırımların önü açık

 Burak Özçivit, kendisiyle kalp işareti yapmak isteyen kadın hayranını reddetti

Burak Özçivit, kendisiyle kalp işareti yapmak isteyen kadın hayranını reddetti

 Bakan Koca istifa mı etti? İlk sözleri iddiaları doğrular nitelikte

Bakan Koca istifa mı etti? İlk sözleri iddiaları doğrular nitelikte

Bakmadan Geçme

Gri liste nedir, ne anlama geliyor? Türkiye gri listeden çıkınca ne olur? Türk vatandaşları neden vize alamıyor? Vize reddi neden olur? TRABZON LİSE TABAN PUANI 2024 | LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri açıklandı mı? TRABZON'DA liseler kaç puanla alıyor? TÜRKİYE GRİ LİSTEDEN ÇIKTI! Türkiye gri listeye ne zaman girdi? Gri listeden çıkması neden önemli? ŞANLIURFA LİSE TABAN PUANI 2024 | LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri açıklandı mı? ŞANLIURFA'DA liseler kaç puanla alıyor? Bakan Şimşek X hesabında ne paylaştı? ''Başardık'' tweetini neden attı? DENİZLİ LİSE TABAN PUANI 2024 | LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri açıklandı mı? DENİZLİ DE liseler kaç puanla alıyor? GAZİANTEP LİSE TABAN PUANI 2024 | LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri açıklandı mı? GAZİANTEP'DE liseler kaç puanla alıyor? ADANA LİSE TABAN PUANI 2024 | LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri açıklandı mı? Adana'da liseler kaç puanla alıyor? HATAY LİSE TABAN PUANI 2024 | LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri açıklandı mı? Hatay'da liseler kaç puanla alıyor? ANTALYA LİSE TABAN PUANI 2024 | LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri açıklandı mı? Antalya'da liseler kaç puanla alıyor? ANKARA LİSE TABAN PUANI 2024 | LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri açıklandı mı? Ankara'da liseler kaç puanla alıyor? BURSA LİSE TABAN PUANI 2024 | LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri açıklandı mı? Bursa'da liseler kaç puanla alıyor? İSTANBUL LİSE TABAN PUANI 2024 | LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri açıklandı mı? İstanbul'da liseler kaç puanla alıyor? İZMİR LİSE TABAN PUANI 2024 | LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri açıklandı mı? İzmir'de liseler kaç puanla alıyor?
CHP lideri Özel, Esad ile görüşmeye gidecek: Suriye vatandaşlarına birtakım jestler yapılabilir

CHP lideri Özel, Esad ile görüşmeye gidecek: Suriye vatandaşlarına birtakım jestler yapılabilir
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title