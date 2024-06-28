MEB neden açılmıyor? MEB sonuc.meb.gov.tr sitesi çöktü mü?

2024 LGS sonuçları, MEB tarafından sonuc.meb.gov.tr adresi üzerinden sorgulanabiliyor. Öğrenciler, LGS sonuçlarını öğrenmek için MEB sorgulama adresine giriyor fakat anlık yaşanan problemlerden dolayı siteye erişim sağlanamıyor. MEB neden açılmıyor? MEB sonuc.meb.gov.tr sitesi çöktü mü?

LGS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Merakla beklenen LGS sonuçları açıklandı. Hayalindeki lise için yarışan 1.2 milyon öğrenci ve ailesinin tercih telaşı da böylece başlamış oldu.

LGS SONUÇLARINI NASIL ÖĞRENEBİLİRİM?

LGS sonuçlarını öğrenmek için tıklayınız.

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

LGS kapsamında yapılacak ortaöğretim kurumları tercih süreci de bugün başladı, 17 Temmuz Çarşamba günü saat 17.00'ye kadar devam edecek. Yerleştirme sonuçları ise 22 Temmuz'da açıklanacak.