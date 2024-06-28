MEB neden açılmıyor? MEB sonuc.meb.gov.tr sitesi çöktü mü?
MEB neden açılmıyor? MEB sonuc.meb.gov.tr sitesi çöktü mü? Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) sonuc.meb.gov.tr adlı internet sitesine erişimde sorun yaşanıyor. Kullanıcılar siteye giremiyor ve 'MEB neden açılmıyor?' sorusunu soruyor. MEB'in resmi internet sitesinin çökip çökmediği konusu merak ediliyor.
2024 LGS sonuçları, MEB tarafından sonuc.meb.gov.tr adresi üzerinden sorgulanabiliyor. Öğrenciler, LGS sonuçlarını öğrenmek için MEB sorgulama adresine giriyor fakat anlık yaşanan problemlerden dolayı siteye erişim sağlanamıyor. MEB neden açılmıyor? MEB sonuc.meb.gov.tr sitesi çöktü mü?
LGS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Merakla beklenen LGS sonuçları açıklandı. Hayalindeki lise için yarışan 1.2 milyon öğrenci ve ailesinin tercih telaşı da böylece başlamış oldu.
LGS SONUÇLARINI NASIL ÖĞRENEBİLİRİM?
LGS sonuçlarını öğrenmek için tıklayınız.