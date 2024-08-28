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MEB ehliyet e-sınav sorgulama ekranı! 2024 Ehliyet sonucu nasıl öğrenilir?

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Haftanın 7 günü 81 ildeki e sınav salonlarında, randevulu sistemle gerçekleştirilen Motorlu Taşıt Sürücü kursiyelrleri e sınav sonuçları online ortamda öğrenilebiliyor. Peki, MEB ehliyet e-sınav sorgulama ekranı linki nedir? 2024 Ehliyet sonucu nasıl öğrenilir?

Ehliyet sınav sonucu 2024 bugün tüm Türkiye genelinde yapılan sınavların ardından en çok konuşulan konulardan biri haline geldi. Peki, 2024 Ehliyet sonucu nasıl öğrenilir? İşte, MEB ehliyet e-sınav sorgulama ekranı!

e-SINAV BAŞVURU ŞARTLARI

a) Kursiyerin "M" "A1" "A2" "A" "B1" "B", "F" ve "G" sertifika türünden teorik eğitimini

tamamlamış olması

b) Kursiyerin e-Sınav ücretini yatırmış olması

c) Kursiyerin e-Sınav Randevu Sistemi üzerinden sınav randevusu almış olması

ç) Kursiyerin son katıldığı e-Sınav uygulamasının üzerinden en az 15 (on beş) gün geçmiş olması

SINAVIN GEÇERSİZ SAYILDIĞI DURUMLAR

a. Başvuru şartlarını taşımadığı hâlde kursiyerin sınava girmesi,

b. Geçerli kimlik belgesinin ve onaylı sınav giriş belgesinin ibraz edilmemesi,

c. e-Sınav ekranındaki fotoğraf ve bilgilerle nüfus cüzdanındaki veya sınava giriş belgesindeki

bilgilerde uyuşmazlık olması,

ç. Herhangi bir kursiyerden ya da dokümandan kursiyerin kopya çektiği salon görevlilerince

tespit edilmesi

d. Kursiyerin yerine başkasının sınava girmesi

e. Sistemden hatalı fotoğraf yüklenmesi (sistem / nüfus cüzdanına uygun olmayan),

DEĞERLENDİRME

e-Sınav yazılımı; adaylara sorulan soruları, sorulara verdiği cevapları, doğru ve yanlış cevap

sayılarını sistem veri tabanında muhafaza edecektir. Sınav soru ve cevapları

yayımlanmayacaktır.

Değerlendirme, doğru cevaplar dikkate alınarak 100 puan üzerinden yapılacak, 70 ve üzerinde

puan alanlar başarılı sayılacaktır. Başarı puanı hesaplamasında "[Puan=(Doğru Sayısı / Soru

Sayısı) x 100]" formülü kullanılacaktır.

Sınavda yer alacak tüm soruların puan değeri eşittir. Yanlış cevaplar değerlendirme sırasında

dikkate alınmayacaktır.

Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi

sonucunda soru/sorular iptal edilmeyecek, doğru seçenekler dikkate alınmak suretiyle bu

soru/sorular değerlendirmeye dâhil edilecektir.

Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline

karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin

yeniden hesaplanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

MEB EHLİYET E-SINAV SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

MEB EHLİYET E-SINAV SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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