MEB AGS KONU DAĞILIMI || 2025 AGS konu dağılımları belli oldu mu? AGS konu dağılımları!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Akademik Giriş Sınavı (AGS) 2025 için konu dağılımları ve sınav formatı nihayet netleşti. Öğretmen adaylarının sabırsızlıkla beklediği 2025 AGS konu dağılımı detayları MEB ve ÖSYM tarafından açıklandı. Peki, 2025 AGS konu dağılımları neler? 2025 AGS konu dağılımları belli oldu mu? AGS konu dağılımları!

2025 AGS KONU DAĞILIMLARI BELLİ OLDU MU?

Yeni AGS sisteminde Geometri ve Dil Bilgisi soruları kaldırıldı. Bunun yerine, belirlenen konu ve soru sayısı dağılımı şu şekilde olacak:

Türkçe (Sözel Yetenek): 15

Matematik (Sayısal Yetenek): 15

Tarih: 10

Coğrafya: 8

Eğitimin Temel Kavramları ve Türk Milli Eğitim Sistemi: 24

Mevzuat: 8

2025 pedagojik formasyon süreci hakkında nihai karar henüz açıklanmamış olsa da, mevcut düzenlemeler ve yapılan açıklamalar, bu programın yerini yeni bir öğretmenlik eğitimi modelinin alacağını gösteriyor. MEB ve YÖK, öğretmen adaylarının mesleki yeterliliklerini daha kapsamlı bir şekilde değerlendirmek için alternatif yöntemler üzerinde çalışıyor.