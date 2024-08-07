Masterchef yarışmacıları nerede kalıyor? Masterchef ana kadro için 20 yarışmacı belirlendi. 2024 Masterchef resmen başladı. Heyecan dolu sezonun sonundan bir yarışmacı büyük ödülün sahibi olacak. Masterchef 2024 yarışmacılarının belli olmasının ardından yarışmacılarla ilgili en çok merak edilen konular arasında nerede kaldıkları oldu. Peki, Masterchef yarışmacıları nerede kalıyor? Detaylar...

MASTERCHEF YARIŞMACILARI NEREDE KALIYOR?

MasterChef Türkiye yarışmacıları, yarışmanın çekimlerinin yapıldığı süre boyunca İstanbul'da belirli bir otelde veya konaklama tesisinde kalıyorlar. Bu yerler, yarışmacıların yarışma süresince rahat ve konforlu bir ortamda kalmalarını sağlamak amacıyla seçiliyor. Ancak, yarışmacıların tam olarak hangi otelde veya tesiste kaldıkları genellikle halkla paylaşılmıyor ve gizli tutuluyor.

MASTERCHEF 2024 YARIŞMACILARI

1. Zeynep

2. Hakan

3. Onur

4. Ümmühan

5. Deniz

6. Çağlar

7. Serhat

8. Alper

9. Ayşe

10. Beril

11. Semih

12. Eda

13. Muratcan

14. Ezgi

15. Nigar

16. Beyza

17. Emre

18. Kaan

19. Kerem

20. Nevzat

MASTERCHEF NE ZAMAN BİTECEK?

Masterchef'in ne zaman biteceği belirsizliğini koruyor. Geçmiş sezonlara göre tahminler yarışmanın 7 Ocak 2025 tarihinde biteceği yönünde.

Masterchef bu sezon 14 Haziran 2024 tarihinde başladı. Geçen sezon da yine 14 Haziran 2023 tarihinde başlayan Masterchef 2023 sezonu, 7 Ocak 2024 tarihinde final yapmıştı.

Masterchef 2024 sezonunun da yine bu tarihlerde gelecek yıl final yapacağı tahmin ediliyor.