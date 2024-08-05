MasterChef Ümmühan kimdir? MasterChef Ümmühan Ünavcı kaç yaşında, evli mi, bekar mı, çocuğu var mı?

Haftalardır süren MasterChef ana kadro elemeleri sona erdi ve asıl yarışma şimdi başlıyor. 20 çiçeği burnunda MasterChef adayı, şampiyon olmak için zorlu bir sürece giriyor. Ana kadroya adını yazdıran yarışmacılar, izleyicilerin merak konusu oldu. MasterChef Ümmühan Ünavcı kimdir?

MASTERCHEF ÜMMÜHAN ÜNAVCI KİMDİR?

Ümmühan Ünavcı, 32 yaşında olup Denizli'den yarışmaya katılmaktadır. Yemek yapmaya 10 yaşında başlamış ve 7 yaşında bir çocuk annesidir. Beş yıl önce eşinden boşanmış olan Ümmühan, MasterChef sahnesine pazıya sarılı sardalya yemeğiyle çıkarak jüri üyelerinden iki evet almayı başarmıştır.

Daha önce "En Hamarat Benim" yarışmasına da katılan Ünavcı, pazıya sarılı sardalya tarifiyle jüri üyelerinden iki evet aldı ve üst tura yükseldi.



MASTERCHEF ANA KADRO

MasterChef Türkiye 2024 sezonu haftalardır süren elemelerini dün akşam sonlandırdı. 20 yarışmacının 3 turdan oluşan elemeyi geçerek ana kadroya adını yazdırdığı sezonda 20. yarışmacı belli oldu.

Ana Kadro:

1. Zeynep

2. Hakan

3. Onur

4. Ümmühan

5. Deniz

6. Çağlar

7. Serhat

8. Alper

9. Ayşe

10. Beril

11. Semih

12. Eda

13. Muratcan

14. Zeynep

15. Nigar

16.Beyza

17.Emre

18.Kaan

19.Kerem

20.Nevzat