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MasterChef Tuz ve Karabiberli Kalamar tarifi! En güzel Tuz ve Karabiberli Kalamar tarifi! Tuz ve Karabiberli Kalamar tarifi nasıl yapılır?

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MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Tuz ve Karabiberli Kalamar hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Tuz ve Karabiberli Kalamar hazırladı. Peki, Tuz ve Karabiberli Kalamar tarifi nedir? Tuz ve Karabiberli Kalamar nasıl yapılır? Tuz ve Karabiberli Kalamar nedir?

Ada mutfağı yemekleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Tuz ve Karabiberli Kalamar aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Tuz ve Karabiberli Kalamar tarifi nasıl yapılır? Tuz ve Karabiberli Kalamar nedir? Tuz ve Karabiberli Kalamar nasıl yapılır, Tuz ve Karabiberli Kalamar yapılırken nelere dikkat edilir

TUZ VE KARABİBERLİ KALAMAR MALZEMELERİ

Boyuta bağlı 6 -8 kalamar

• 10g Szechuan biber mısırı

• 10g Karabiber mısırı

• 10g Beyaz biber mısır

• Sıkma limon

• Deniz tuzu

TUZ VE KARABİBERLİ KALAMAR NASIL YAPILIR?

Kalamar tüplerini alın ve ortadan herhangi bir şeyi çıkardığınızdan emin olarak iyice yıkayın. Bir bıçak alın ve büyük bir parça elde etmek için tüpü açarak bir tarafını kesin. Bıçağın arkasını alın ve düz mürekkep balığının iç tarafını hafifçe sıyırarak zarın olup olmadığını kontrol edin, ardından iç tarafını hafifçe çizin ve biraz kuruması için kağıdın üzerine koyun.

1. Bir tokmak ve harç ya da küçük bir blender alın ve biber mısırlarını ekleyin, tuzu ezin ve karıştırın, kalamarın üzerine serpin.

2. Izgarayı maksimum derecede ısıtın ve mürekkep balığını yerleştirin ve 5-6 dakika pişirin. Çıkar ve limon suyuyla sık.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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