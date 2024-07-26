MasterChef Türkiye ana kadroya giren 12. yarışmacı kim oldu? MasterChef kim kazandı?

TV8' de yayınlanan ve izleyicileri ekran başına kilitleyen yemek yarışması programı Masterchef Türkiye'nin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın karşısına çıkacak yarışmacılar, adeta ecel terleri döküyor. Peki, MasterChef Türkiye 2024'te ana kadroya giren 12. yarışmacı kim oldu? MasterChef kim kazandı?

MASTERCHEF'TE ANA KADROYA GİREN 12. YARIŞMACI KİM OLDU?

MasterChef'in üçüncü grubunda ana kadroya giren 12. yarışmacı Eda oldu.

MASTERCHEF ANA KADROYA GİREN YARIŞMACILAR

1. Zeynep

2. Hakan

3. Onur

4. Ümmühan

5. Deniz

6. Çağlar

7. Serhat

8. Alper

9. Ayşe

10. Beril

11. Semih