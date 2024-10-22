Üye Girişi
Haberler

MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? Dün akşam MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu?

MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? Dün akşam MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu?
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dün akşam yayınlanan MasterChef son bölümünde kaptanlık oyununu kazanan kişi Mavi Takım'ın kaptanı oldu. 21 Ekim 2024 tarihinde oynanan kaptanlık oyununda, Mavi Takım'ın kaptanı olarak seçilen yarışmacı gündeme geliyor. Bu haftanın Kırmızı Takım ve Mavi Takımları belli oldu. Peki, MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? Dün akşam MasterChef Mavi Takım kaptanı kim oldu?

Masterchef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? TV8 ekranında yayınlanan MasterChef yarışmasında bu haftanın takımları belli oldu. Dün akşam (21 Ekim) yayınlanan MasterChef yarışmasında Mavi Takım kaptanı kim olduğu açıklandı. MasterChef'te kaptan hangi yarışmacı oldu? Kırmızı Takım kaptanı kim? Detaylar haberimizdedir…

MASTERCHEF'TE KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

TV8'in sevilen yarışma programı MasterChef'te dün akşam kaptanlık oyunu heyecanı yaşandı. Yarışmacılar, bu oyunda en iyi performanslarını sergileyerek kaptan olma şansı yakalamak için mücadele etti. Zorlu mücadele sonrasında, Mavi Takım ve Kırmızı Takım kaptanları açıklandı. Kaptanların belirlenmesinin ardından ise takımlar oluşturuldu ve yarışmacıların hangi takımlarda yer aldığı belli oldu.

MASTERCHEF MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

MasterChef'te bu haftanın mavi takım kaptanı Muratcan olurken kırmızı takım kaptanı ise Nigar oldu.

Mavi Takım

MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? Dün akşam MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu?

Kırmızı Takım

MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? Dün akşam MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu?

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Soğuk Haber MasterChef Televizyon 3-sayfa Yaşam Tv8

Bakan Memişoğlu'ndan 'yenidoğan çetesi' açıklaması: 5 Mayıs 2023'te Emniyet'ten yardım istedik

Bebek katili çete nasıl tespit edildi? Bakan Memişoğlu emniyet detayını ilk kez anlattı

 Teröristbaşı Fethullah Gülen'in ölüm nedenini hastane açıkladı

Teröristbaşı Gülen neden öldü? ABD'deki hastaneden açıklama var

 Hakan Şükür'ün ardından FETÖ'cü Enes Kanter'den de teröristbaşı Gülen için paylaşım geldi

Hakan Şükür'ün ardından teröristbaşının manevi oğlu da sahneye çıktı
İddianamede çarpıcı detaylar! Ağabey, cezaevinden arayıp kardeşine talimatı vermiş

Ağabey, cezaevinden arayıp kardeşine talimatı vermiş
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nicola Zalewski Beşiktaş'a mı geliyor? Zalewski Beşiktaş'a gelecek mi? A101 24 EKİM 2024 KATALOĞU A101'e gelen ürünler! A101 bu hafta katalog ürünleri neler? A101'de hangi ürünler olacak? Defne Joy Foster kimdir, ne zaman öldü? Oyuncu Defne Joy Foster nasıl öldü, kaç yaşında ve hangi tarihte öldü? BİM AKTÜEL KATALOĞU 23 EKİM | Bim'de hangi aktüel ürünler var? 23 Ekim Çarşamba günü Bim'e hangi ürünler gelecek? BİM AKTÜEL KATALOĞU 22 EKİM | Bim'de hangi aktüel ürünler var? 22 Ekim Salı günü Bim'e hangi ürünler gelecek? Çağla Tuğaltay ne zaman öldürüldü? MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? Dün akşam MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? Çağla Tuğaltay cinayeti nedir? Çağla Tuğaltay cinayeti çözüldü mü? Canan Dağdeviren kimdir? Halk Tv konuğu Canan Dağdeviren kaç yaşında, nereli? Canan Dağdeviren biyografisi! ATV CANLI YAYIN İZLE 2024! Müge Anlı 22 Ekim canlı izle! Müge Anlı'da son bölüm neler oldu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.