MasterChef süt böreği tarifi! En güzel süt böreği tarifi! süt böreği tarifi nasıl yapılır? süt böreği için malzemeler!

Türk mutfaği tarifleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif süt böreği aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, süt böreği tarifi nasıl yapılır? Süt böreği nedir? Süt böreği nasıl yapılır, süt böreği yapılırken nelere dikkat edilir?

SÜT BÖREĞİ MALZEMELERİ NELERDİR

• 1 su bardağı süt veya yoğurt

• 1 su bardağı su

• 1 su bardağı tereyağı

• 3 adet yumurta

• 250 g kavrulmuş fındık

• 3 su bardağı süt

SÜT BÖREĞİ NASIL YAPILIR

Yumurta, bir su bardağı süt veya yoğurt, su, karbonat ve tereyağı karıştırılır. Üzerine un ilave edilerek baklava hamuru gibi bir hamur yapılır. 14 – 15 parçaya ayrılıp 15 dakika kadar dinlendirilir, ince olarak açılan yufkalar yağlanmış tepsiye teker teker dizilir. Her üç dört yufka arasına dövülmüş fındık serpilir. Bu şekilde bütün hamur bitinceye kadar yufkalar açılıp tepsiye serilir. Yufkanın açılması tamamlandıktan sonra istenilen şekilde kesilerek üzerine biraz tereyağı dökülür ve orta sıcaklıkta bir fırında hamur pembeleşinceye kadar pişirilir. Kızarmış börek fırından çıktıktan sonra, pişirilmiş süt üzerine ilave edilerek tadı ayarlandıktan sonra elde edilen süt şerbeti ılık olarak üzerine dökülür.

Kaynak: Bayburt İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü