MasterChef Sevdet kimdir? 2024 MasterChef Sevdet kaç yaşında, nereli?

Masterchef yeni bölümü ile TV8 ekranlarına geliyor. Yapılan yemekler ve diyaloglar dikkatleri çekerken programın ayrıntıları da merak edildi. Sevdet kimdir? MasterChef 2024 Sevdet kimdir?

MASTERCHEF JÜRİLERİ KİM?

MasterChef 2024 All Star'da bu sezonda jüri koltuğunda oturan isimler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna yer alıyor.

MASTERCHEF SEVDET KİMDİR?

Sevdet Ayhan, 24 yaşındadır ve Diyarbakırlıdır. Sevdet Ayhan, 11 yaşında çalışmaya başlayarak genç yaşta iş hayatına atıldı.