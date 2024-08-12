TV8'de yayınlanan MasterChef programında dün akşam elenen yarışmacı belli oldu. MasterChef'te bu hafta eleme adayları kimler ve dün akşam hangi yarışmacı veda ettiği gündeme geliyor. Masterchef Serhat neden yok, Serhat elendi mi?

MASTERCHEF SERHAT NEDEN YOK, SERHAT ELENDİ Mİ?

MasterChef'te son yapılan yarışmaların ardından eleme potasına giren isimler Beyza, Serhat, Deniz, Muratcan, Çağlar, Ayşe ve Nigar oldu.

MASTERCHEF'TE DÜN AKŞAM KİM ELENDİ?

MasterChef programında bu hafta giden isim belli oldu. Son tura kalan Serhat, Deniz, Ayşe ve Beyza "İçli Lagos" yemeğini yaptı. Kıyasıya mücadele eden yarışmacılardan MasterChef programına veda eden isim Serhat oldu.