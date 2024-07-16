Masterchef Serhat kimdir, kaç yaşında, hangi sezon yarıştı? Serhat Doğramacı kim, yaşı, aslen nereli, evli mi?

Masterchef Serhat kimdir? Masterchef eski yarışmacılarından Serhat Doğramacı kimdir merak ediliyor. Masterchef Serhat hakkında kaç yaşında ve hangi sezon yarıştı araştırılıyor. Peki, Masterchef Serhat kimdir? İşte Masterchef Serhat kaç yaşında, nereli, evli mi yanıtı haberimizde...

MASTERCHEF SERHAT KİMDİR?

Serhat Doğramacı, 23 yaşında ve İstanbul'dan yarışmaya katılan profesyonel bir aşçıdır. Yaklaşık 9-10 yıldır bu mesleğin içinde olan Serhat, geçen sezon MasterChef yarışmacılarını beğenmediği için bu sezon kendisi katılmak istemiştir. MasterChef 2020 sezonunda iddialı performansı ve kendine güveni ile dikkat çekmiş, finale kalarak büyük bir başarı göstermiştir?.

MASTERCHEF SERHAT HANGİ SEZON YARIŞTI?

Masterchef Serhat 4. sezon (2020-2021) yarışmıştır.