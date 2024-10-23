MasterChef neden yok, MasterChef yeni bölüm bugün yayınlanmayacak mı? MasterChef günü mü değişti?

Yapılan yemekler ve diyaloglar dikkatleri çekerken program detayları da merak edilirken bu akşam milli maçtan sonra neden yayınlanmadığı merak edildi. Peki, MasterChef neden yok, MasterChef yeni bölüm bugün yayınlanmayacak mı?

MASTERCHEF HAKKINDA

MasterChef Türkiye, İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlamasıdır. İlk olarak 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de yayınlandı. Ardından, 1 Eylül 2018 tarihinde ise TV8'de yayımlanmaya başladı.

MASTERCHEF NEDEN YOK?

MasterChef TV 8 în bugünkü yyaın akışında yer alıyor.

Yayın akışı: