Üye Girişi
Haberler

MasterChef neden yok, MasterChef yeni bölüm bugün yayınlanmayacak mı? MasterChef günü mü değişti?

MasterChef neden yok, MasterChef yeni bölüm bugün yayınlanmayacak mı? MasterChef günü mü değişti?
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TV 8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef yeni bölümü ile ekrana geliyor. Jürileri ve yarışmacıları ile ilgi odağı olan MasterChef yakından takip ediliyor. Peki, MasterChef neden yok (Milli Maç), MasterChef bugün yok mu?

Yapılan yemekler ve diyaloglar dikkatleri çekerken program detayları da merak edilirken bu akşam milli maçtan sonra neden yayınlanmadığı merak edildi. Peki, MasterChef neden yok, MasterChef yeni bölüm bugün yayınlanmayacak mı?

MASTERCHEF HAKKINDA

MasterChef Türkiye, İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlamasıdır. İlk olarak 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de yayınlandı. Ardından, 1 Eylül 2018 tarihinde ise TV8'de yayımlanmaya başladı.

MASTERCHEF NEDEN YOK?

MasterChef TV 8 în bugünkü yyaın akışında yer alıyor.

Yayın akışı:

MasterChef neden yok, MasterChef yeni bölüm bugün yayınlanmayacak mı?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem

Soğuk Haber Televizyon MasterChef Magazin Yaşam

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Maalesef şehit sayımız 5 oldu

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Maalesef şehit sayımız 5 oldu

 Milli Savunma Bakanı Güler: Bu PKK'lı şerefsizlere hak ettikleri cezayı veriyoruz ama akıllanmıyorlar

İşte hain saldırının arkasındaki terör örgütü

 TUSAŞ'taki hain terör saldırısı sonrasında Erdoğan'dan ilk açıklama geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hain saldırıya ilişkin ilk açıklama
TUSAŞ'a yapılan hain terör saldırısı sonrasında sosyal medya platformlarında dikkat çeken gelişme

Hain saldırı sonrası sosyal medya platformlarında dikkat çeken gelişme
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dizilerin yeni bölümleri ne zaman yayınlanacak, bu hafta yeni bölüm yok mu? Çarşamba günü dizileri hangileri? Okullar tatil mi 24 Ekim Perşembe? SON DAKİKA! İnternet yavaşladı mı, internet neden yavaş? Ankara'da yarın okullar tatil mi? SON DAKİKA! 24 Ekim okullar tatil mi? Show TV yayın akışı 23 Ekim! Sandık Kokusu günü mü değişti, yeni bölüm ne zaman? Diziler iptal mi, neden yok? 23 Ekim diziler yeni bölüm yok mu? Çarşamba hangi diziler var? 23 Ekim Çarşamba TV'de bu akşamki diziler İnternet neden yok, internet yok mu 23 Ekim Çarşamba? İnternete ne oldu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.