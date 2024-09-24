MasterChef mücver tarifi! En güzel mücver tarifi! Mücver nasıl yapılır? Mücver için gerekli malzemeler!

Türk Mutfağı yemekleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif mücver aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, mücver nasıl yapılır? mücver nedir? Mücver nasıl yapılır, mücver yapılırken nelere dikkat edilir?

MASTERCHEF OTLU MÜCVER TARİFİ

Malzemeler;

2 adet kabak

Miktarlarını kendimiz ayarlayabiliriz

Taze soğan

Dereotu

Maydonoz

Taze yeşil sarımsak

Taze nane

1 yumurta

1 çay bardağı un

1 tatlı kaşığı tuz

Pulbiber

Karabiber

Tane keki

Yapılışı;

Kabağı rendeleyip, yeşillikleri ince ince kıyıp ,diğer malzemelerle karıştıralım..

Koyu kıvamlı bir harç elde ediyoruz .

Kaşık yardımıyla kızgın yağda kızartıyoruz