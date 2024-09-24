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MasterChef mücver tarifi! En güzel mücver tarifi! Mücver nasıl yapılır? Mücver için gerekli malzemeler!

MasterChef mücver tarifi! En güzel mücver tarifi! Mücver nasıl yapılır? Mücver için gerekli malzemeler!
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MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel mücver hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında mücver hazırladı. Peki, mücver tarifi nedir? Mücver nasıl yapılır? Mücver nedir?

Türk Mutfağı yemekleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif mücver aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, mücver nasıl yapılır? mücver nedir? Mücver nasıl yapılır, mücver yapılırken nelere dikkat edilir?

MASTERCHEF OTLU MÜCVER TARİFİ

Malzemeler;

2 adet kabak

Miktarlarını kendimiz ayarlayabiliriz

Taze soğan

Dereotu

Maydonoz

Taze yeşil sarımsak

Taze nane

1 yumurta

1 çay bardağı un

1 tatlı kaşığı tuz

Pulbiber

Karabiber

Tane keki

Yapılışı;

Kabağı rendeleyip, yeşillikleri ince ince kıyıp ,diğer malzemelerle karıştıralım..

Koyu kıvamlı bir harç elde ediyoruz .

Kaşık yardımıyla kızgın yağda kızartıyoruz

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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