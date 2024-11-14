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MASTERCHEF KUZU YÜREK DOLMASI TARİFİ! Kuzu yürek dolması nasıl yapılır, Kuzu yürek dolması malzemeleri neler?

MASTERCHEF KUZU YÜREK DOLMASI TARİFİ! Kuzu yürek dolması nasıl yapılır, Kuzu yürek dolması malzemeleri neler?
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MasterChef Kuzu yürek dolması nasıl yapılır? MasterChef yarışmasında 14 Kasım günü, kaptanlık oyununda en iyi Kuzu yürek dolması yapan takım dokunulmazlığı sahibi oluyor. Kuzu yürek dolması nasıl yapılır, malzemeleri neler? Kuzu yürek dolması tarifi nedir? soruları gündeme geliyor. Peki, Kuzu yürek dolması tatlısı nasıl yapılır?

Kuzu yürek dolması tarifi ve Kuzu yürek dolması nasıl yapılır merak ediliyor. Tv8 ekranlarında yayınlanan MasterChef yarışmasına bu akşam en iyi Kuzu yürek dolması yapan dokunulmazlığın sahibi oluyor. Kuzu yürek dolması nasıl yapılır, malzemeleri neler? Detaylar haberimizdedir…

KUZU YÜREK DOLMASI MALZEMELERİ NELER?

1 adet kuzu yüreği

1 su bardağı pirinç

1 adet soğan

2-3 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı pul biber

1 tatlı kaşığı kekik

1/2 su bardağı zeytinyağı veya tereyağı

1 tatlı kaşığı domates salçası

Yarım limon suyu (isteğe bağlı)

1 su bardağı sıcak su

KUZU YÜREK DOLMASI NASIL YAPILIR?

Kuzu yüreğini iyice temizleyin, damarlarını ve yağlarını ayıklayın. Yürekleri ortadan ikiye kesip içini temizledikten sonra, yüreğin etli kısmını dolma için kullanacağız. Pirinci sıcak su ile 10 dakika kadar ıslatın ve süzün. Soğanı ince ince doğrayın, sarımsakları da ezin. Zeytinyağında veya tereyağında soğanı ve sarımsağı pembeleşene kadar kavurun. Ardından, domates salçasını ekleyip birkaç dakika daha karıştırın. Pirinci ekleyin, tuz, karabiber, pul biber, kekik ve isteğe bağlı olarak maydanoz ve dereotu gibi baharatları da ekleyin. Harcın içine sıcak suyu ilave edin ve pirinçler biraz yumuşayıncaya kadar karıştırarak pişirin. Temizlenmiş kuzu yüreğini bir borcama veya tencereye yerleştirin. İç harcı yüreğin içine dikkatlice doldurun. Yüreğin ağız kısmını bir ip ile bağlayarak ya da kürdanla tutturabilirsiniz.

Doldurduğunuz yürekleri bir tencereye yerleştirin, üzerine biraz zeytinyağı ve su ekleyin. Kısık ateşte, yaklaşık 45 dakika boyunca pişirin. Yüreğin etinin iyice yumuşaması gerekiyor.

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