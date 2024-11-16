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MASTERCHEF KADINBUDU KÖFTE TARİFİ! Kadınbudu Köfte nasıl yapılır, Kadınbudu Köfte malzemeleri neler?

MASTERCHEF KADINBUDU KÖFTE TARİFİ! Kadınbudu Köfte nasıl yapılır, Kadınbudu Köfte malzemeleri neler?
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MasterChef Kadınbudu Köfte nasıl yapılır? MasterChef yarışmasında 16 Kasım günü, ödül oyununda en iyi Kadınbudu Köfte yapan takım ödülün sahibi oluyor. Kadınbudu Köfte nasıl yapılır, malzemeleri neler? Kadınbudu Köfte tarifi nedir? soruları gündeme geliyor. Peki, Kadınbudu Köfte tatlısı nasıl yapılır?

Kadınbudu Köfte tarifi ve Kadınbudu Köfte nasıl yapılır merak ediliyor. Tv8 ekranlarında yayınlanan MasterChef yarışmasına bu akşam en iyi Kadınbudu Köfte yapan büyük ödülün sahibi oluyor. Kadınbudu Köfte nasıl yapılır, malzemeleri neler? Detaylar haberimizdedir…

KADINBUDU KÖFTE MALZEMELERİ NELER?

  • 500 gram kıyma (tercihen dana veya kuzu karışımı)
  • 1 adet soğan (rendelenmiş)
  • 1 su bardağı pirinç
  • 1 çay bardağı su
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • Yarım tatlı kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı pul biber (isteğe bağlı)
  • 1 adet yumurta
  • 1 çay bardağı galeta unu (veya bayat ekmek içi)
  • 1 tatlı kaşığı kimyon
  • Kızartmak için sıvı yağ (tercihen ayçiçek yağı)

KADINBUDU KÖFTE NASIL YAPILIR?

Pirinci yıkayın ve suyla haşlayın. Pirinçler yumuşayınca suyunu süzün ve soğumaya bırakın. Kıyma, rendelenmiş soğan, haşlanmış pirinç, yumurta, tuz, karabiber, pul biber ve kimyonu bir kaba alın. Karışımı yoğurun. Yoğurduğunuz karışımdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp avuç içinde yuvarlayın ve yassı hale getirin. Şekil verdiğiniz köfteleri önce galeta ununa veya bayat ekmek içi ile iyice bulayın. Derin bir tavada sıvı yağı kızdırın. Köfteleri, her iki tarafı altın rengini alana kadar kızartın.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
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