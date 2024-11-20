MASTERCHEF FETTUCCINE ALFREDO TARİFİ! Fettuccine Alfredo nasıl yapılır, Fettuccine Alfredo malzemeleri neler?

Fettuccine Alfredo tarifi ve Fettuccine Alfredo nasıl yapılır merak ediliyor. Tv8 ekranlarında yayınlanan MasterChef yarışmasına bu akşam en iyi Fettuccine Alfredo yapan büyük ödülün sahibi oluyor. Fettuccine Alfredo nasıl yapılır, malzemeleri neler? Detaylar haberimizdedir…

FETTUCCINE ALFREDO MALZEMELERİ NELER?

400 gram fettuccine makarna

2 yemek kaşığı tereyağı

2 diş sarımsak (isteğe bağlı)

1 su bardağı krema

1 su bardağı rendelenmiş Parmesan peyniri

1/2 çay kaşığı karabiber

Tuz (isteğe bağlı)

Maydanoz (üzerini süslemek için)

FETTUCCINE ALFREDO NASIL YAPILIR?

Büyük bir tencerede su kaynatın ve içine biraz tuz ekleyin. Fettuccine makarnayı paketin üzerindeki talimatlara göre al dente kıvamında haşlayın. Ardından suyunu süzüp bir kenara alın.

Geniş bir tavada tereyağını eritin. İsteğe bağlı olarak ezilmiş sarımsak ekleyip 1 dakika kadar soteleyin.

Tavaya kremayı ekleyip karıştırın. Kısık ateşte 2-3 dakika pişirdikten sonra rendelenmiş Parmesan peynirini ekleyin. Peynir eriyip sos kremsi bir kıvam alana kadar karıştırmaya devam edin.

Karabiberi ekleyin. Damak tadınıza göre tuz da ilave edebilirsiniz (peynirin tuzlu olduğunu unutmayın).

Haşlanmış makarnayı hazırladığınız sosa ekleyin ve iyice karıştırın. Makarnanın her yerine sosun eşit dağılmasını sağlayın.